LeBron agli Warriors, Durant ai Sixers, Embiid ai Lakers: le ultime 24 ore pazze di mercato in NBA

La trade deadline NBA è passata ormai da una settimana, anche se giovedì scorso non ci sono stati grossi scambi da annoverare tra le trattative concluse positivamente. Nella giornata di oggi però ESPN, con firma di Adrian Wojnarowski e Ramona Shelburne, ha pubblicato un vero e proprio articolo-bomba citando alcune delle discussioni più incredibili delle ultime 24 ore di mercato prima della deadline. Tra i nomi oggetto di sondaggi e mini-trattative, ci sarebbero stati anche LeBron James, Kevin Durant e Joel Embiid.

In particolare i Golden State Warriors, percepito un certo malcontento da parte di LeBron James, avrebbero contattato i Lakers per chiedere se il Re fosse cedibile. Anche Draymond Green, grande amico di James, si sarebbe mosso in tal senso, per provare a convincerlo ad accettare una cessione. Jeanie Buss, owner dei giallo-viola, avrebbe però risposto a Joe Lacob, suo corrispettivo per Golden State, di parlare direttamente con Rich Paul, agente del giocatore, e sarebbe stato proprio l’entourage di James a far saltare qualsiasi discussione ribadendo la volontà di LeBron di restare a Los Angeles.

Anche i Philadelphia 76ers avrebbero fatto un sondaggio per LeBron nelle ultime ore di mercato: Daryl Morey avrebbe contattato Rob Pelinka, il quale in tutta risposta avrebbe chiesto se Joel Embiid fosse disponibile. Trattativa mai partita anche qui, con Morey che avrebbe telefonato anche i Phoenix Suns per chiedere di Kevin Durant prima, di Devin Booker e Bradley Beal poi, anche qui senza successo.

In secondo piano rispetto ai nomi di questi futuri Hall of Famer, gli Warriors avrebbero intavolato una trattativa anche con Chicago per Alex Caruso e con Utah per Kelly Olynyk, chiaramente mai andate in porto.