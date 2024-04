Cosa c’è di vero nell’interesse di San Antonio per Chris Paul?

È altamente improbabile che Chris Paul resti ai Golden State Warriors nella prossima stagione e allora occhio ai San Antonio Spurs. Non è che Steve Kerr o altri siano insoddisfatti del suo gioco, questo è stato il miglior minutaggio di Golden State senza Curry degli ultimi anni, e in gran parte è stato merito di Paul. Si tratta solo di una situazione finanziaria in cui gli Warriors stanno cercando di ridurre le tasse e un’altra squadra probabilmente offrirà a CP3 più soldi di quanto i californiani vogliano dare al loro playmaker di riserva.

Potrebbero essere gli Spurs a farsi avanti? Non è un segreto che San Antonio sia a caccia di un playmaker titolare da affiancare a Victor Wembanyama nella prossima stagione e Marc Stein, nella sua ultima newsletter, ha detto che fonti gli hanno riferito che CP3 potrebbe fare al caso loro.

“Una potenziale squadra da tenere d’occhio, nel caso in cui Paul e gli Warriors dovessero separarsi, è San Antonio. Tra le prime voci sul personale in circolazione: Gli Spurs potrebbero emergere come pretendente di Paul se decidessero di cercare un veterano con un contratto a breve termine per fornire al presunto vincitore del Rookie of the Year, Victor Wembanyama, un aiuto più esperto nel secondo anno”.

Gli Spurs sperano di trovare un giocatore a lungo termine da affiancare a Wembanyama, o almeno un giocatore a medio termine che rimanga per qualche anno e aiuti la squadra a crescere e a competere nella postseason nei prossimi anni. Ecco, questo non è Paul. Ma CP3 è CP3.

Leggi anche: EA7 Milano, il primo colpo per la prossima stagione sarà Josh Nebo