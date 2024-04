Secondo Shams Charania di The Athletic, JJ Redick sosterrà un colloquio per il posto di allenatore degli Charlotte Hornets. Redick, veterano della NBA da 16 anni, non ha alcuna esperienza di allenatore a livello professionale o collegiale. Da quando si è ritirato dall’NBA nel 2021, Redick è diventato un opinionista di ESPN. Commenta le partite per la rete, partecipa a trasmissioni in studio e conduce podcast. Oltre al suo podcast personale, The Old Man and the Three, è anche co-conduttore di un nuovo podcast con la star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, intitolato Mind the Game.

The Charlotte Hornets are interviewing JJ Redick for their head coaching job, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 15-year NBA veteran and former Duke star has shown an interest in making a coaching jump in recent years. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2024

Redick è stato considerato un giocatore con un alto quoziente intellettivo durante la sua lunga carriera nell’NBA e ha ricevuto elogi per il suo lavoro sui media. È noto per la sua volontà di analizzare gli aspetti X e O del gioco e cerca di orientare le conversazioni in onda in questa direzione. Anche se non ha accettato un lavoro da assistente, l’allenatore dei Celtics, Joe Mazzulla, ha cercato di assumerlo nella scorsa stagione. L’anno scorso ha anche fatto un colloquio con i Toronto Raptors per il posto di capo-allenatore.

Gli Hornets stanno attraversando una fase di cambiamento organizzativo. Michael Jordan ha venduto la squadra a Gabe Plotkin e Rick Schnall la scorsa stagione e l’ex dirigente dei Nets, Jeff Peterson, ha assunto il ruolo di nuovo responsabile delle operazioni di basket della squadra. Ora è alla ricerca di un allenatore per sostituire Steve Clifford, che si sposterà in un ruolo di front office.

