Cosa si sono detti Gianmarco Pozzecco e Steve Kerr a fine gara?

Gianmarco Pozzecco ha spiegato in conferenza stampa post sconfitta contro Team USA di cosa ha discusso con Tyrese Haliburton durante la partita e cosa ha detto a Steve Kerr in una conversazione con il coach statunitense dopo il fischio finale.

“Durante la partita abbiamo iniziato a parlare con alcuni loro giocatori. Non volevo lamentarmi o discutere con loro. Gli ho solo detto che si trattava di alcuni falli, nient’altro. Volevo solo dirglielo”, ha detto Pozzecco ai media ieri. “Sono stato un giocatore e come allenatore non parlo con i giocatori. Non dovrebbe essere così”, ha aggiunto.

“Ha detto che mi capisce”, ha chiarito l’allenatore italiano.

Oggettivamente ieri gli americani hanno esagerato con le esultanze e quel canestro in contropiede con assist sottogamba per la schiacciata ci ha un po’ infastiditi. Sono cose di campo che nascono e finiscono lì però capiamo Pozzecco perché nessuno di noi ha preso bene essere ridicolizzati in quel modo. Ci sta nel punteggio ma non nel modo.

Leggi anche: Non diamo per scontato quello che ha fatto quest’Italbasket