Mike James fa i complimenti alla Lettonia a modo suo: prima o poi giocherà con i baltici?

Mike James pare essere stato molto vicino a ottenere il passaporto della Lettonia negli scorsi mesi, come aveva raccontato l’informatissimo Donatas Urbonas nel suo podcast “Urbonus“. L’americano del Monaco ha seguito con grande interesse i paltici e ha commentato così la sconfitta di misura ai Quarti di Finale della FIBA World Cup contro la Germania.

Il riferimento è ad Arturs Zagars, numero 55 dei lettoni, che la scorsa stagione ha giocato nel Nevezis Kedainiai nella LKL, e che è ancora free agent.

55 ballin — Mike James (@TheNatural_05) September 6, 2023

Immaginativi cosa sarebbe potuta essere questa Lettonia se al fianco di Zagars e dei Bertans ci fossero stati anche Mike James e Kristaps Porzingis.

Probabilmente oggi avrebbero battuto i tedeschi e sarebbero riusciti a conquistare una storica medaglia ai Campionati del Mondo. Ma purtroppo non lo sapremo mai perché né Porzingis né tantomeno James hanno rappresentato i baltici nel Mondiale asiatico.

Stiamo a vedere se la Lettonia riuscirà ad avere Mike James tra i proprio giocatori nelle prossime competizioni FIBA. Si tratterebbe di un passaportato che potrebbe spostare e non poco gli equilibri, soprattutto in una squadra ben allenata come questa. Nei prossimi mesi potrebbero esserci aggiornamenti in merito…

