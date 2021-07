Cos’è successo con Rachel Nichols di ESPN, accusata di razzismo

Nelle ultime 48 ore nel mondo NBA si è parlato molto, non per motivi positivi, di Rachel Nichols, celebre giornalista di ESPN e conduttrice del programma “The Jump”. La donna, 47 anni, è da anni una delle figure di spicco dell’emittente sportiva ed è spesso bordocampista nelle partite più importanti, comprese le Finals. Qualcosa in questo senso era cambiato l’anno scorso, nella “bolla” di Orlando, quando Nichols era stata sostituita nelle Finals dalla collega Maria Taylor.

Proprio da questa scelta ha origine il polverone che si è sollevato intorno a Nichols negli ultimi giorni. È infatti emersa una conversazione privata tra la giornalista e Adam Mendelsohn, consulente di LeBron James, pubblicata dal New York Times. In questo dialogo, Nichols pronuncia le seguenti parole:

Auguro a Maria tutto il successo del mondo. Lavora nel football, nel basket. Se ti serve darle più cose da fare perché senti la pressione a causa del tuo schifoso storico di diversità, qualcosa che io ho conosciuto sulla mia pelle essendo una donna, fallo pure. Però fallo da un’altra parte, non venire da me a privarmi di qualcosa.

Tra le righe, ma neanche troppo, un’accusa a ESPN di aver scelto Maria Taylor, afroamericana, per questioni di immagine, visto tutto il dibattito legato, soprattutto in quei mesi, al Black Lives Matter. Le frasi di Nichols sono immediatamente state bollate come razziste, perché sosterrebbero che la collega abbia ottenuto il lavoro al suo posto soltanto perché afroamericana.

Nichols, nella puntata di ieri di The Jump, ha aperto scusandosi apertamente con Taylor, con tutti i colleghi e con i telespettatori per il proprio comportamento. Scuse che però non l’hanno salvata dalle ripercussioni, che si poteva immaginare sarebbero arrivate su temi sensibili come questi. Nichols è stata rimossa dal palinsesto delle NBA Finals iniziate questa notte a Phoenix e non seguirà per ESPN la serie tra Suns e Bucks. Inoltre anche la puntata di The Jump che doveva andare in onda nella notte è stata cancellata, in attesa di ulteriori sviluppi.

Al posto di Nichols, le Finals saranno seguite da Malika Andrews, altra giornalista importante di ESPN per la NBA, tra l’altro afroamericana.

