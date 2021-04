Pesaro-Brindisi, le pagelle: Willis e Krubally protagonisti assoluti, Robinson e Cain deludono le aspettative

Carpegna Prosciutto Pesaro

Drell 4= gioca 10′ ma la sua presenza in campo è praticamente nulla.

Filipovity 5,5= gioca un primo tempo deludente, ma è uno dei pochi a cercare di rimanere in scia di Brindisi nel secondo. Chiude con 7 punti e 1/5 dall’arco.

Tambone 4,5= commette due falli nei primi 2 minuti e questo condiziona probabilmente la sua partita. In difesa prova ad applicarsi, ma in attacco è inesistente.

Robinson 5= è il grande assente ingiustificato di questa partita. Per il folletto pesarese una partita praticamente in ombra anche grazie all’asfissiante difesa di Zanelli. Chiude con 9 punti e 1/7 dall’arco.

Cain 5,5= si procura una distorsione nel primo quarto che lo mette in difficoltà nel resto della partita. Perde nettamente la sfida con Krubally sotto le plance, ma è uno dei pochi che ci prova nei momenti di difficoltà.

Filloy 6= la sua esperienza aiuta Pesaro a rimanere a galla anche dopo il parziale di Brindisi del secondo quarto. Nel secondo tempo è in difficoltà e chiude con 9 punti in 21′.

Mujakovic= s.v.

Eboua 6,5= insieme a Zanotti è uno dei migliori per Pesaro. Nel momento più difficile della partita realizza due triple che riaccendono la speranza di rimonta. Chiude con 8 punti e 2/5 dall’arco.

Serpilli= s.v.

Massenat 5,5= dopo un primo tempo in ombra, prova a mettersi in luce nel secondo, ma spesso andando a sbattere contro il muro difensivo brindisino.

Zanotti 7= è in assoluto il migliore per Pesaro. Entra al posto di Cain infortunato e mette immediatamente in difficoltà Krubally sotto le plance. Anche ad inizio terzo quarto prova a prendersi in mano la squadra, ma finisce col spegnersi insieme alla partita. Chiude con 12 punti e 5/7 dal campo.

Happy Casa Brindisi

Zanelli 6,5= con l’assenza di Thompson le sue responsabilità sono aumentate. Gioca un’ottima partita e compie sempre le giuste scelte in entrambe le metà campo. Chiude con 9 punti e 3/5 dall’arco in 32′.

Willis 8,5= vero e proprio MVP della partita. Gioca una partita pressoché perfetta, con scelte sempre azzeccate sia in attacco che in difesa. Sembra essere tornato il giocatore di inizio stagione. Chiude con 24 punti e 11 rimbalzi.

Krubally 8= continua il suo incredibile momento di forma. Insieme a Willis è il vero trascinatore di Brindisi in questa vittoria, vincendo a mani basse la sfida sotto le plance contro Cain e non facendo rimpiangere l’assenza di Perkins. Chiude con 20 punti e il 100% dal campo (7/7)

Bostic 5,5= gioca forse una delle sue peggiori partite in maglia Happy Casa, con pochi spunti in attacco e costretto a guardare tutto il terzo quarto in panchina per problemi di falli.

Harrison 6,5= non poteva immaginare rientro migliore e la tripla sulla sirena del terzo quarto ne è la perfetta dimostrazione. Per Brindisi è fondamentale e lo sarà ancor di più in questo finale di stagione. Chiude con 14 punti e 2/5 dall’arco.

Udom 6= non gioca la sua miglior partita a livello realizzativo, ma è sempre presente in difesa, soprattutto nel parziale decisivo del secondo quarto che ha segnato il vantaggio per il resto della gara.

Bell 5= è condizionato per quasi tutta la partita dai problemi di falli e non riesce a trovare ritmo in attacco.

Visconti 6= la sua è stata una partita di sacrificio soprattutto a livello difensivo, ma troppo poco in attacco.

Motta= s.v.

Guido= s.v.