Cremona gioca un gran secondo tempo e vince lo scontro salvezza contro Reggio Emilia

VANOLI CREMONA 90-71 UNAHOTELS REGGIO EMILIA

(29-17, 15-23, 17-12, 29-19)

A parte il secondo quarto, nel quale la difesa di Reggio si è alzata d’intensità, Cremona tira benissimo dal campo e vince con merito facendo un passo decisivo per la salvezza. Bene TJ WIlliams e Poeta nel gestire il pallone (8 assist a testa, 16 dei 20 totali) e ottime le prove offensive di Hommes, Jarvis Williams e Barford. Reggio gioca bene sono il secondo quarto, difendendo forte ma poi nel resto della partita in attacco fatica a trovare ritmo, anche per merito della difesa cremonese, e subisce le alte percentuali da tre degli avversari.

Cremona comincia con le marce altissime da tre punti, prendendo i suoi primi dieci tiri da oltre l’arco, con buone percentuali grazie a Mian e Hommes. Reggio Emilia invece perde tanti palloni ed è costretta fin da subito a inseguire andando in doppia cifra di svantaggio. Taylor prova a ricucire lo strappo ma la Vanoli in attacco sbaglia pochissimo e chiude il quarto avanti 29-17. Nel secondo periodo è Reggio che riesce ad alzare le proprie percentuali da oltre l’arco e in più riescono a contenere molto meglio l’attacco cremonese con una difesa molto più competente, guidata dal solito Candi. Koponen da tre riporta Reggio a un solo possesso di svantaggio prima di due tiri liberi di Taylor per il primo vantaggio reggiano, frutto anche di tanti rimbalzi offensivi. Barford con una tripla e un canestro a pochi secondi dalla sirena su una palla rubata riporta Cremona avanti di quattro punti al riposo lungo (44-40).

Barford riprende da dove aveva terminato e consente alla Vanoli di riprendere il ritmo da tre punti. Lemar non è da meno ed è il primo per gli ospiti a raggiungere la doppia cifra ma Cremona ha ritrovato la fluidità offensiva persa nel secondo quarto e soprattutto produce ottime azioni difensive che tengono Reggio a basso punteggio. Il solo Candi fa seguito a Lemar mentre la Vanoli trova linfa da più protagonisti e inizia il quarto quarto avanti di nove (61-52). Sims prova subito a riavvicinare i suoi ma Poeta e TJ Williams smazzano assist a ripetizione e due canestri di talento puro di Hommes ridanno a Cremona il vantaggio in doppia cifra. Anche Jarvis Williams entra definitivamente in partita permettendo alla Vanoli l’allungo decisivo (massimo vantaggio +20) per portare a casa una vittoria fondamentale nella lotta salvezza, con Reggio che nell’intero secondo tempo ha faticato tantissimo nel trovare la via del canestro.

Cremona: Barford 17, Zacchigna 2, T. Williams 6, Trunic , J. Williams 17, Poeta 8, Mian 13, Lee 3, Cournooh NE, Hommes 24, Donda.

Reggio: Lemar 14, Koponen 11, Candi 10, Baldi Rossi 2, Porfilio NE, Taylor 9, Giannini NE, Sims 14, Johnson 6, Bonacici NE, Diouf NE, Kyzlink 5.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!