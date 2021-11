Cremona non si arrende mai ma è Milano a portare a casa una vittoria sudata

VANOLI CREMONA 86-93 AX ARMANI EXCHANGE MILANO

(20-24, 25-21, 12-28, 29-20)

L’Olimpia comincia il quarto quarto avanti di 16 grazie a un Melli dominante nei primi due quarti (partita chiusa a 20 punti e 9 falli subiti) e Rodriguez incontenibile (17 punti, 6 rimbalzi e 7 assist). Ma Cremona gioca un quarto quarto incredibile con Harris (21 punti) da playmaker e Cournooh, Miller (18 punti con 4/7 da tre) e Pecchia a difendere in maniera enciclopedica. Di nuovo a -1 però la Vanoli soccombe all’ennesima giocata da MVP del Chacho.

A inizio partita Milano sembra poter abusare a piacimento della propria superiorità fisica e tecnica all’interno dell’area cremonese, con Melli e Tarczewski subito a referto con comode schiacciate. Harris però sembra in palla dopo la magra prova contro Reggio e tiene a contatto Cremona, nonostante i tanti tiri liberi tirati dall’Olimpia. L’entrata in campo di Poeta dopo i due falli di Spagnolo rivitalizza ulteriormente le energie della Vanoli che chiude il primo quarto sotto di soli 4 punti nonostante le difficoltà difensive (20-24). Cremona tiene aperto il parziale andando anche avanti prima del fade away di Gigi Datome e della tripla di Melli, immarcabile nei primi due quarti, per il nuovo +2 Milano. Spagnolo da 10 metri segna di talento puro ma sono due canestri consecutivi di Mitoglou e la tripla di tabella di Rodriguez a dare nuova linfa all’Olimpia. Ma Cremona è in partita e il solito Cournooh coadiuvato dal positivissimo Sanogo riportano il risultato in parità alla fine del secondo quarto (45-45).

Milano entra in campo con più concentrazione e tenta la prima vera fuga della partita con il Rodriguez che prova a mettere il punto esclamativo al parziale con la tripla del +9. Miller risponde da tre punti e Poeta, nonostante non riesca a tenere il Chacho, imbecca perfettamente McNeace per tre volte e Cremona resta ancorata alla sfida. Rodriguez però ha altre idee e con un’altra tripla prima e un recupero per il layup di Hall poi lancia il parziale di 12-0, sostenuto anche da una difesa di squadra perfetta negli ultimi minuti del quarto, che sembra poter chiudere la partita (57-73 al 30′). Miller prova a tenere viva la Vanoli con una tripla ma è il quintetto con Harris su Rodriguez e tre ali come Cournooh, Miller e Pecchia a dare risultati difensivi a coach Galbiati e incredibilmente Cremona ritorna a un solo punto di distanza da Milano con altre due bombe di Harris e Miller. Mitoglou e Melli danno nuovamente due possessi pieni di vantaggio, McNeace per il nuovo -4 ma è ancora il Chacho da MVP a chiudere la partita con la tripla finale che permette a Milano di vincere una delle partite più sudate della stagione.

Cremona: Agbamu NE, Harris 21, Sanogo 7, McNeace 11, Pecchia 5, Poeta 3, Spagnolo 5, Vecchiola NE, Tinkle 5, Cournooh 11, Miller 18.

Milano: Melli 20, Grant 6, Rodriguez 17, Leoni NE, Tarczewski 11, Ricci, Biligha, Hall 15, Mitoglou 14, Daniels, Alviti 2, Datome 9.