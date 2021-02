Cremona strappa nel terzo quarto: sei giocatori in doppia cifra e successo su Trento

Vanoli Cremona – Aquila Basket Trento 95-87

(27-22, 19-21, 28-16, 21-28)

Vittoria fondamentale per Cremona su Trento: i lombardi salgono a 14 punti in classifica, lasciando gli avversari a 12 e assicurandosi così uno scontro diretto importante per l’eventuale salvezza. La Vanoli gioca di squadra, stacca Trento nel terzo quarto e alla fine manda sei giocatori in doppia cifra: il nuovo arrivato Barford, Jarvis Williams, Mian, Lee, Cournooh e Hommes.

Due triple di Mian e un canestro di Jarvis Williams portano Cremona subito sull’8-3, la Vanoli rimane davanti per tutto il primo quarto, Trento trova il pareggio a quota 14 ma dura poco: i lombardi, che raggiungono anche il +10 con Lee, chiudono i primi 10′ avanti 27-22. Maye e Ladurner riportano Trento a contatto all’inizio del secondo periodo, due triple di Sanders valgono il pareggio e addirittura gli ospiti trovano il sorpasso con la terza tripla dell’americano, 32-35. È una fase concitata, con nessuna delle due squadre capace di prendere il largo: Marcus Lee fa quasi tutto ciò che vuole sotto canestro, mentre dall’altra parte le chiavi dell’attacco sono affidate come sempre a Browne. Una schiacciata di Lee e un canestro di TJ Williams fissano comunque il risultato dell’intervallo sul 46-43 in favore di Cremona.

Nel secondo tempo Trento trova subito il pareggio con una tripla di Maye, ma è un fuoco di paglia: Peppe Poeta flirta con la doppia-doppia (8 punti, 9 assist e anche 6 rimbalzi) e orchestra lo strappo della Vanoli, che tocca il +15 con una tripla di Cournooh e una schiacciata con fallo di Lee. Sembra il colpo del KO, ma l’Aquila sul finale del terzo quarto torna a -11 con Williams e il solito Maye. Nel quarto quarto Trento si affida sempre al duo Browne-Maye, tornando a -9 ma non dando realmente l’impressione di poter ribaltare la gara: un fallo di Maye sul tiro da tre punti di Hommes chiude virtualmente la gara, con Cremona che torna a + 10 e alla fine vince 95-87, mandando sei giocatori in doppia cifra.

Cremona: Barford 10, TJ Williams 6, Trunic NE, J. Williams 15, Poeta 8, Mian 17, Lee 13, Cournooh 12, Hommes 13, Donda 1.

Trento: Martin 4, Jovanovic NE, Pascolo NE, Conti, Browne 17, Forray, Sanders 11, Mezzanotte 4, Morgan 3, J. Williams 22, Ladurner 2, Maye 24.

