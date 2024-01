Crisi Lakers, frizioni tra Darvin Ham e lo spogliatoio

I Los Angeles Lakers hanno vinto a dicembre il primo In-Season Tournament della storia della NBA, ma da quel trofeo non sono più stati gli stessi. I giallo-viola, dalla finale vinta contro i Pacers, hanno poi perso 9 delle 12 partite disputate e al momento sono in una striscia aperta di 3 KO consecutivi contro Minnesota, New Orleans e Miami. Come se non bastasse, un mix di risultati negativi e scelte tecniche, avrebbe generato tensione tra coach Darvin Ham e lo spogliatoio, come riportato da Shams Charania.

Ham, head coach dei Lakers dall’estate 2022, di recente ha spostato D’Angelo Russell in panchina, promuovendo prima Jarred Vanderbilt e poi Cam Reddish in quintetto, senza risultati. In generale Ham ha provato finora 10 quintetti titolari diversi in stagione, 3 nelle ultime 3 partite. Proprio la decisione di panchinare Russell avrebbe generato un po’ di perplessità tra i giocatori, nonostante alla prima partita i Lakers avevano vinto contro OKC il 23 dicembre.

Lo spogliatoio avrebbe espresso i propri dubbi all’allenatore dopo l’ultima sconfitta contro gli Heat privi di Jimmy Butler. Sia Anthony Davis che Austin Reaves hanno dichiarato anche ai media di non pensare che questi continui cambi di quintetto stiano aiutando la squadra, anche se non vanno presi come scusa. L’articolo di The Athletic a riguardo si conclude con un lapidario “la pazienza sta iniziando a scarseggiare”, che sicuramente non fa ben sperare in vista del futuro.