CSKA Mosca, che botta: Nikola Milutinov ha chiuso anzitempo la stagione

Nemmeno il tempo di gioire per il reintegro in squadra di Mike James che il CSKA Mosca ha dovuto assorbire un altro colpo importante: Nikola Milutinov, arrivato la scorsa estate come uno dei trasferimenti più importanti d’Europa, si è infortunato alla spalla e probabilmente si opererà, rimanendo poi in infermeria per tutto il resto della stagione.

Nikola Milutinov is out for season 🙃

Our team’s center Nikola Milutinov got an injury to his right shoulder joint. He will most likely need a surgery and subsequent rehabilitation, which will not allow the basketball player to go back on the court this season.#CSKAbasket pic.twitter.com/QqXh2rZBHA

— CSKA Moscow (@cskabasket) January 30, 2021