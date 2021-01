Il CSKA Mosca ha annunciato il reintegro di Mike James in squadra

È durata pochi giorni la sospensione di Mike James da parte del CSKA Mosca: poco dopo il comunicato del giocatore sulla questione, in cui sostanzialmente ha chiesto scusa per il proprio comportamento, il club ha annunciato che già da oggi l’americano è stato reintegrato in squadra e domani si allenerà regolarmente con i compagni.

James è stato ad un passo dal lasciare il CSKA pochi mesi dopo aver firmato un ricco triennale: allarme rientrato. L’ex Milano potrebbe addirittura scendere già in campo nel weekend in VTB League contro lo Zielona Gora.

Mike James is back on the team ✊🏻

Guard @TheNatural_05 will continue playing for our team. Tomorrow James will take part in practice, he may travel with the Army Team to the VTB League away game against Zielona Gora.

More: https://t.co/7ovs532YSF pic.twitter.com/kgna2rRnkq

— CSKA Moscow (@cskabasket) January 30, 2021