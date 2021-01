Verso Brescia-Treviso, Buscaglia:”Giochiamo una partita tosta contro una squadra molto inquadrata e con ottime gerarchie”

MAURIZIO BUSCAGLIA (FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia):“Anche se abbiamo inserito due giocatori nuovi nel nostro roster, la nostra identità sta crescendo: dobbiamo continuare a mettere in campo il meglio di noi stessi. Giochiamo una partita tosta contro una squadra molto inquadrata e con ottime gerarchie, che fino ad ora ha espresso una delle migliori pallacanestro. Dovremo controbattere alla loro fisicità, ma anche al loro ritmo partita. In questo senso, stiamo lavorando bene, favorendo l’inserimento dei nuovi giocatori, Willis e Wilson, che saranno della partita. A loro stiamo cercando di dare i giusti riferimenti, così che possano essere utili per rendersi utili in campo a loro volta. È chiaro che il massimo dello sforzo sarà richiesto ai giocatori che sono con me da un mese e mezzo. Ai due giocatori nuovi chiediamo poche cose, ma fatte bene: possono darci un bell’aiuto, ma la cosa più importante è che continuino a inserirsi sempre di più”.

