CSKA Mosca, se ne va anche Daniel Hackett

Il CSKA Mosca sta permettendo ai propri atleti di lasciare il club dopo l’invasione russa dell’Ucraina, senza che ci siano sanzioni o rescissioni dei contratti. L’opportunità sta venendo colta dalla maggior parte dei giocatori non russi, compreso l’italiano Daniel Hackett. Il giocatore, che ieri aveva pubblicato delle storie criptiche sulla sua situazione, lascerà temporaneamente il club russo, come riporta il Mundo Deportivo.

Solo ieri la famiglia di Hackett aveva lasciato Mosca per fare ritorno in Italia per motivi di sicurezza. Ora potranno subito riabbracciare l’azzurro, che rimarrà lontano dalla squadra fino a data da destinarsi. Hackett si unisce alla lista di giocatori che hanno abbandonato il CSKA negli ultimi 3 giorni, già composta da Kevin Pangos, Tornike Shengelia, Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann, Joel Bolomboy e, molto presto, anche Will Clyburn.