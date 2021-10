CSKA Mosca, serio infortunio al ginocchio per Nikola Milutinov

È durata pochissimo la partita di ieri sera contro Milano per Nikola Milutinov. Il centro serbo del CSKA Mosca, che stava giocando la sua prima gara in Eurolega dal gennaio scorso, ha riportato nel primo quarto un altro infortunio al ginocchio ed è stato trasportato a braccia dai compagni fuori dal campo.

Gli esami effettuati oggi, come ha annunciato il CSKA, hanno evidenziato una lesione del legamento interno del ginocchio sinistro. Lo stop sarà lungo, anche se delle tempistiche precise non ci sono ancora. Milutinov l’anno scorso aveva giocato 20 partite in Eurolega, con 10.3 punti e 8.2 rimbalzi di media.

Nikola will remain out of the game, he will undergo conservative therapy at the club’s facilities. The timing of the player’s return to the floor will be adjusted according to the test results.

