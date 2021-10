Dopo Kyrie Irving, Andrew Wiggins, Jonathan Isaac e Michael Porter Jr, esce allo scoperto un altro “No Vax” della NBA: Trey Burke. Il playmaker dei Dallas Mavericks già in passato si era pronunciato contro i vaccini in generale, ma ora ha specificato che non intende farsi quello contro il Covid-19.

Burke, 6.6 punti di media la scorsa stagione, dovrà quindi sottostare ai rigidi protocolli anti-Covid che la NBA prevedrà per chi non si vaccinerà. Oltre alla scelta di non vaccinarsi, il giocatore ha anche affermato di non credere nella “medicina delle droghe”, ovvero quella delle medicine, ma in una più naturale e olistica.

Rispetto la “libertà di scelta” che tutti hanno dalla nascita. Per questo è una scelta personale e una preferenza mia e della mia famiglia da sempre. Credo in una “medicina” più olistica e naturale di quella delle industrie delle “droghe” che noi oggi chiamiamo “medicinali”. Non ho problemi con le scelte che hanno preso i miei compagni e lo stesso vale per loro, supportano la mia decisione. Seguirò attentamente i protocolli che la NBA disporrà per i giocatori non vaccinati e coglierò qualsiasi occasione per avere un rapporto con i miei compagni, tra FaceTime, il tempo che passiamo insieme in campo e tutto il resto. Credo nella mia libertà di scelta e declino rispettosamente il vaccino.

Burke, vivendo a Dallas, non avrà restrizioni per le partite casalinghe come avverrà ai giocatori non vaccinati di Warriors, Nets e Knicks. Il giocatore non potrà scendere però in campo nelle trasferte contro quelle tre squadre.