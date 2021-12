Il proprietario dei Dallas Mavericks, Mark Cuban, ha davvero una marea di soldi e cosa fai se hai tonnellate di contanti a tua disposizione se non comprare una città in Texas con un alligatore.

Questo è esattamente ciò che ha fatto il capo dei Mavs dopo che è stato rivelato che ha acquistato la piccola città texana di Mustang. È una terra di 77 acri con solo 23 persone registrate durante l’ultimo censimento, secondo il Dallas Morning News. Non si sa quanto la star di “Shark Tank” abbia pagato per questo, ma si è parlato di un prezzo di 4 milioni di dollari nel 2017.

Ecco cos’ha detto Mike Turner, agente immobiliare di Dallas, sulla proprietà:

“Ho avuto un discreto interesse, ma aveva un prezzo troppo alto, anche quando l’abbiamo acquistato a 2 milioni di dollari. Il vecchio strip club non è in buone condizioni, ma potrebbe essere rimesso a nuovo. C’è un alligatore residente in uno degli stagni”.

Ora, la domanda è: perché Cuban ha comprato la città con un alligatore come “residente”? In un’e-mail al Dallas Morning News, Cuban ha rivelato il motivo non così segreto di quello che è facilmente un acquisto da un milione di dollari. A quanto pare, l’ha fatto come favore a un amico che aveva bisogno di vendere questo terreno

“Non so cosa ne farò”, ha condiviso Mark Cuban sul suo piano per la città.

Leggi anche: Minucci a BU: “Bianchi mi è costato 21 giorni di arresti domiciliari! Janning, allenati di più e smettila di scrivere sciocchezze…”