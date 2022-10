Ieri sera la Virtus Bologna ha perso in casa dello Zalgiris Kaunas. Dopo la partita Sergio Scariolo ha citato le ragioni della sconfitta della sua squadra, ammettendo che la prestazione nel secondo tempo non è stata così buona come nel primo.

“Non abbiamo avuto la giusta consistenza e resilienza per 40 minuti. La differenza è stata fatta da 10 rimbalzi offensivi dello Zalgiris nel secondo tempo e 10 tiri liberi che abbiamo sbagliato. Alla fine eravamo in vantaggio di 5 punti a un paio di minuti dalla fine e poi è diventata una partita 1 contro 1 in cui hanno fatto la differenza alcuni episodi.”.

L’allenatore della Virtus ha menzionato la mancanza di esperienza in EuroLega per alcuni dei suoi giocatori. Il coach italiano ha parlato allo stesso modo prima di EuroBasket con la nazionale spagnola. Sappiamo tutti come è andata a finire.

Somiglianze tra la Virtus e la Spagna di EuroBasket?

“No, non credo che queste squadre siano simili. È un’altra situazione. Alleno la Spagna da molti anni, i giocatori sono cresciuti insieme. Conoscono il sistema, sanno tutto. Li conosco perfettamente. In termini di conoscenza del sistema e unità, ovviamente, siamo molto più avanti con la Spagna. Perché il tempo è completamente diverso. È la seconda stagione che faccio con la Virtus e penso che l’anno scorso abbiamo avuto un’ottima annata, vincendo l’EuroCup. Abbiamo anche iniziato questa stagione nel modo giusto vincendo la Supercoppa. Sfortunatamente, sono arrivate un paio di sconfitte. Contro il Monaco e stasera contro un’ottima squadra come lo Zalgiris. È stata una partita serrata, entrambe le squadre avrebbero potuto vincerla. Si passa alla prossima”, ha aggiunto Scariolo.

