Da un Jameer Nelson all’altro: il figlio d’arte trascina Delaware al Torneo NCAA

Il mondo del basket si è commosso vedendo le immagini dell’abbraccio di famiglia tra Jameer Nelson, sua moglie e suo figlio Jameer Nelson Jr dopo che quest’ultimo ha trascinato il college di Delaware alla vittoria della Conference CAA e quindi alla qualificazione al Torneo NCAA. Si tratta oltretutto di un traguardo storico per il piccolo college di Division I: i Fightin’ Blue Hens sono infatti alla propria settima partecipazione in assoluto alla March Madness e al secondo successo in CAA dopo quello del 2014.

Nel 2004, ben 18 anni fa, un giovane Jameer Nelson Sr aveva allo stesso modo trascinato la sua St. Joe al Torneo NCAA, che ad oggi è ancora l’ultima apparizione degli Hawks alla competizione. Nello stesso anno il playmaker era stato scelto al Draft NBA dagli Orlando Magic, dove avrebbe giocato per quasi la totalità della carriera diventando anche All Star.

In 2004, Jameer Nelson (@jameernelson) led St. Joe’s into the NCAA tournament.

Today, his son, Jameer Nelson Jr., punched his ticket after Delaware won the Colonial Athletic Association Championship 🏆

WHAT. A. MOMENT. 🥺❤️pic.twitter.com/SEAmT1QD6Q

— Sports Illustrated (@SInow) March 9, 2022