Obradovic sulla guerra in Ucraina: “Non ricordo si parlasse così tanto quando la Serbia fu bombardata…”

A Zeljko Obradovic, l’allenatore più vincente nella storia del basket europeo, è stato chiesto di dire qualcosa sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia che ha influito anche sul basket europeo e, in particolar modo, sull’EuroLega.

“Non voglio fare nessuna dichiarazione, questa non è la prima guerra nella nostra vita. Ho 62 anni, ricordo molte cose della mia vita ma non ricordo che le persone parlassero così tanto quando il mio Paese fu bombardato nel 1999″, ha detto Obradovic dopo la sconfitta in EuroCup del suo Partizan Belgrado contro il Lietkabelis. Si riferiva al bombardamento NATO della Serbia del 1999. “Non ho visto le persone reagire e parlare così tanto. Inoltre, in Iraq, in Siria e in Afghanistan. Ora le persone parlano di ciò che sta accadendo in Ucraina e ovviamente hanno il diritto di farlo. Ovviamente, come persona, sono contrario a qualsiasi tipo di guerra, è terribile quando un solo civile muore in una guerra”.