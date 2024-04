Da “WHO’S FONTECCHIO?” all’INNAMORAMENTO per Simo: la storia tra James Edwards III di The Athletic e Fontecchio

James Edwards III di The Athletic ha scritto recentemente che Simone Fontecchio resterà al 99,9% ai Detroit Pistons l’anno prossimo.

“Fontecchio resterà a meno che Detroit lo inserirà in qualche trade per arrivare a dei nomi davvero rilevanti. La prossima stagione sarà ancora qui ed è giusto così. Quest’anno è stato impressionante!”, ha detto James Edwards III su Fontecchio.

Però il loro “rapporto” è nato circa 1 anno e mezzo fa quando Simone era all’inizio della sua avventura in NBA. Infatti in una delle prime partite in cui l’ex Baskonia e Alba Berlino stava iniziando a mettersi in mostra, lo stesso Beat Writer dei Pistons ha scritto così sul social che allora si chiamava ancora Twitter in una gara in cui Simo andò in doppia cifra proprio contro il team di Motor City:

I have a question: Who is Fontecchio? — James L. Edwards III (@JLEdwardsIII) November 24, 2022

Diciamo che il mondo per il classe 1995 italiano è cambiato di molto da quel 24 novembre 2022. Oggi è da tutti considerato un ottimo role player o un titolare in franchige non di primissimo livello come lo sono stati gli Utah Jazz di quest’anno o i Detroit Pistons.

Ora però c’è una Qualyfing Offer da accettare – in caso di invio – e non è scontato che ciò accada. C’è da dire che Fontecchio ha subito instaurato un ottimo rapporto con coach Monty Williams e forse questo potrebbe incidere sulla sua decisione di restare o meno a Detroit…

Leggi anche: LeBron James uscirà in estate dall’attuale contratto con i Lakers!