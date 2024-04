VIDEO: INFORTUNIO per Antetokounmpo! Ecco cosa si è fatto…

I Milwaukee Bucks hanno affrontato i Boston Celtics in un intenso incontro di fine regular season, ma la squadra è stata colpita da una preoccupante perdita. La stella Giannis Antetokounmpo è uscito durante il secondo tempo della partita con un preoccupante infortunio senza contatto, come riporta Brett Siegel di ClutchPoints.

Antetokounmpo ha iniziato a correre sul parquet dopo che i Bucks avevano ricevuto il pallone, ma si è improvvisamente fermato e ha stretto il polpaccio sinistro:

Giannis Antetokounmpo limped to the Bucks locker room after suffering a non-contact injury to his calf.

Hope it's nothing serious 🙏pic.twitter.com/CDiJod7kbY

