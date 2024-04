STORICO dato sui tiri liberi in Boston Celtics – Milwaukee Bucks

La gara fra Boston Celtics e Milwaukee Bucks di questa notte entrerà nei libri di storia della NBA.

Non tanto per la vittoria dei Bucks 104-91 né per l’infortunio di Giannis Antetokoumpo ma per il numero di tiri liberi tirati. Solamente due tentativi a cronometro fermo nell’intera partita, record storico. Un numero incredibilmente basso. Li ha tentati entrambi lo stesso Antetokoumpo, realizzandone uno solo. Boston, invece, non è mai andata in lunetta, cosa mai accaduta in precedenza. Si tratta di numeri mai visti prima nella storia della NBA se si pensa che il precedente record per minor numero di liberi tentati era 11.

The Celtics are the first team in NBA history to shoot 0 free throws in a game. pic.twitter.com/8viHNu5UVf — StatMuse (@statmuse) April 10, 2024

The Celtics and Bucks combined for just two free throw attempts tonight. The fewest ever in an NBA game. The previous record was eleven. pic.twitter.com/jTTGDPqW2H — StatMuse (@statmuse) April 10, 2024

In tutto gli arbitri hanno fischiato 12 falli: 4 li hanno commessi i Bucks e 8 i Celtics. Le due squadre hanno optato per un gioco perimetrale ma non così tanto da giustificare così pochi fischi sotto canestro. Boston ha tirato 52 volte da tre e 41 da dentro l’arco, Milwaukee 36 volte da lontano e 45 da due.

Nel post partita i giocatori non hanno parlato di una sfida poco intensa ma semplicemente di un metro arbitrale molto permissivo. La partita è durata in tutto meno di due ore, anche questo un evento eccezionale in ambito NBA.