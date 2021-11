Dal 6 dicembre si potrà accedere ai palazzetti solo col “Super Green Pass”

La notizia era circolata già nei giorni scorsi, ma ora è stata ufficializzata nel Consiglio dei Ministri odierno. Mario Draghi in conferenza stampa ha confermato che, dal 6 dicembre al 15 gennaio, per determinate attività sarà necessario il “Super Green Pass”, vale a dire il Green Pass dato dal vaccino o dalla guarigione. Non basterà più il tampone. Tra queste attività ci sono anche gli accessi alle strutture sportive, come i palazzetti del basket.

Dal 6 dicembre, per almeno un mese e mezzo, non si potrà quindi andare a vedere le partite dal vivo utilizzando il semplice tampone. Allo stesso modo saranno aperti solo per i possessori di “Super Green Pass” anche cinema, teatri e palestre, mentre si potrà continuare a lavorare col “semplice” Green Pass.

Fonte: La Repubblica