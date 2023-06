Olimpia Milano, ad un passo la firma di Ismael Kamagate

Ismael Kamagate, salvo colpi di scena, sarà uno dei primi rinforzi dell’Olimpia Milano per la prossima stagione. Di lui si parlava da qualche giorno, ora secondo BasketNews il giocatore avrebbe accettato la proposta meneghina rifiutando le avances dell’ALBA Berlino.

Centro classe 2001, Kamagate è stato 46° scelta assoluta al Draft 2022 per i Denver Nuggets e lo stesso coach Michael Malone ne ha parlato bene nelle scorse settimane. Proprio la NBA rappresenta l’ostacolo più grande per Milano, visto che Malone aveva commentato il “grande potenziale” del ragazzo, che secondo lui avrebbe potuto unirsi ai Nuggets già quest’estate.

Nella stagione ancora in corso il lungo francese ha giocato al Paris Basketball, squadra in cui è cresciuto: in EuroCup ha mantenuto 9.2 punti e 8.4 rimbalzi di media.