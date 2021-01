Dallas Mavericks, stanotte il debutto stagionale di Kristaps Porzingis

I Dallas Mavericks di recente sono stati colpiti dal Covid-19, ma fortunatamente per il momento l’unico fermato è stato Maxi Kleber: la buona notizia arriva però dall’infermeria. Kristaps Porzingis debutterà stanotte dopo essere stato fermo negli ultimi mesi a causa di un’operazione al ginocchio, infortunio che non gli aveva nemmeno permesso di giocare gli scorsi Playoff con i Mavs.

I Mavs, sesti ad Ovest con un record di 5-4 in questo avvio, giocheranno contro i New Orleans Pelicans.

Dallas Mavericks star Kristaps Porzingis is set to make his season debut tonight against the New Orleans Pelicans, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Porzingis missed the first nine games of the season due to offseason knee surgery.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2021