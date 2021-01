La situazione Covid-19 in casa Dallas Mavericks comincia a farsi seriamente preoccupante. Nelle scorse ore, infatti, è stata riscontrata la positività di Maxi Kleber che dovrà così restare in isolamento per 10-14 giorni.

Dallas Mavericks forward Maxi Kleber is entering isolation and will miss 10-to-14 days due to COVID-19 health and safety protocols, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2021

L’assenza del tedesco va a sommarsi a quelle di Jalen Brunson, Josh Richardson e Dorian Finney-Smith, fermati dal protocollo dopo la sfida fra i Mavericks e i Denver Nuggets.

