Damian Lillard, è giallo per una foto pubblicata e poi rimossa su Instagram. Intanto Portland…

È ormai tutta l’estate che, nel mondo NBA, non si fa che parlare del trasferimento di Damian Lillard. La superstar a luglio ha chiesto la cessione ai Portland Trail Blazers, ma da allora, con vari mezzi, non ha fatto altro che indicare i Miami Heat come unica destinazione a lui gradita. A più riprese, l’ultima volta proprio pochi giorni fa, si è palesata anche l’ipotesi che Lillard potesse addirittura “scioperare” e non presentarsi al training camp se un’altra squadra, diversa da Miami, l’avesse preso.

Ora Lillard è “cascato” in un altro errore, nelle scorse ore ha ricondiviso su Instagram la storia di un fan che lo aveva definito “Future Heat Legend”. Ovviamente il gesto non è passato inosservato, nonostante il giocatore abbia cancellato la storia dopo meno di mezz’ora.

A now deleted Damian Lillard IG story post: pic.twitter.com/aDToWfA2Nw — Brady Hawk (@BradyHawk305) September 15, 2023

Questa gaffe, se così vogliamo definirla, è stata seguita dalla notizia riportata da Adrian Wojnarowski secondo cui i Portland Trail Blazers avrebbero smesso di ascoltare offerte per Lillard. La franchigia si aspetta che Dame si presenti nei prossimi giorni per il training camp, anche se non è escluso che il discorso cessione venga ripreso nelle settimane che verranno. Nel corso della sua carriera, finora passata interamente a Portland, Damian Lillard è diventato un simbolo della franchigia e di attaccamento alla maglia. Qualcosa di molto insolito per l’NBA, e infatti questi ultimi sviluppi vanno in un’altra direzione. Quella che è stata una splendida storia d’amore rischia ora di concludersi con divorzio piuttosto brusco.