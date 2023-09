Ora è UFFICIALE: Serge Ibaka torna in Europa

Serge Ibaka ha iniziato la sua carriera da professionista in Spagna, tra L’Hospitalet e Manresa, prima di volare in NBA con gli Oklahoma City Thunder. Oltreoceano il lungo congolese con passaporto spagnolo ha vinto il titolo nel 2019 ed è stato inserito nel primo quintetto difensivo All-NBA per tre volte. Nelle ultime stagioni però Ibaka ha trovato spazio sempre minore tra Toronto, Los Angeles Clippers e Milwaukee. A febbraio 2023 i Bucks lo avevano ceduto agli Indiana Pacers, i quali lo avevano subito tagliato: Ibaka da allora era rimasto free agent.

Poi nei giorni scorsi la clamorosa indiscrezione: ritorno in Europa, al Bayern Monaco. Rumors che ora si è concretizzato, con il club bavarese che ha annunciato poco fa la firma di Serge Ibaka. Tra pochi giorni il giocatore compirà 34 anni, ma sicuramente potrà dire la sua in EuroLega, dove il Bayern si presenterà non certo tra le favorite. In Baviera troverà un altro spagnolo: coach Pablo Laso, che ha preso le redini del club proprio quest’estate sostituendo Andrea Trinchieri. Quello di Ibaka non sarà un esordio assoluto in EuroLega: nel 2011-12, durante il lockout, giocò infatti 6 partite con la maglia del Real Madrid.