Damian Lillard giura amore eterno a Portland: ci rimarrà fino ai 37 anni

Damian Lillard ha giurato amore eterno ai Portland Trail Blazers e l’ha confermato ancora una volta di più firmando un ricco contratto biennale con la franchigia dell’Oregon:

“I Portland Trail Blazers e la star NBA Damian Lillard sono vicini a un’estensione al massimo del contratto di due anni, dicono più fonti @TheAthletic @Stadium . Il nuovo accordo porterebbe il contratto di Lillard a essere valido fino alla fine della stagione 2026-27”.

The Portland Trail Blazers and All-NBA star Damian Lillard are close to a two-year maximum contract extension, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. The new deal would take Lillard’s contract through the 2026-27 season. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2022

Chiaramente Damian Lillard ha deciso di giurare davvero amore eterno a Blazers. A fine stagione 2026-2027 avrà ben 37 anni perché stiamo parlando di un classe 1990. In pratica avrà dato tutto o quasi a quel punto. Portland ha 5 anni per diventare davvero competitiva e permettere a Dame di vincere almeno un anello.

C’è da dire che le cifre sono folli per quello che sarà un over 35: 120 milioni di dollari in 3”2 anni.

Lillard’s new deal is expected to be a maximum two years and $120 million, sources said. https://t.co/1QyoJKvdNa — Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2022

Solo Portland gli avrebbe potuto fare un’offerta di questa portata. Però c’è da dire che non ha mai voluto forzare la mano per andarsene. È sempre stato super professionale, dal giorno 1, e ha sempre dato il massimo per la causa.

Stiamo a vedere se le cose non cambieranno nei prossimi mesi. Sappiamo quanto a volte sia incerto in futuro…

