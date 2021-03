Damian Lillard sorpassa McGrady, Bryant ed O’Neal in una speciale classifica

I Portland TrailBlazers occupano attualmente il quinto posto ad Ovest con un record di 21 vittorie e 14 sconfitte e grandissima parte del merito va a Damian Lillard: gli infortuni di CJ McCollum e Jusuf Nurkic hanno responsabilizzato ancora di più Lillard, che anche nell’ultima vittoria contro Sacramento si è caricato la squadra sulle spalle, realizzando 44 punti e 7 assist, tirando con il 50% dal campo (53% da 3).

Lillard ha realizzato per la quinta volta in carriera una gemma statistica, ovvero è stato in grado di chiudere la partita con più di 40 punti e nessuna palla persa, una rarità per un esterno.

Nella speciale classifica di partite con più di 40 punti e 0 palle perse, Lillard sale così al terzo posto, alla pari con George Gervin, dietro solo ad Anthony Davis (6) e sua altezza Michael Jordan, che guarda tutti dall’alto a quota 14; a 4 si sono fermati Shaquille O’Neal, Kobe Bryant e Tracy McGrady.

Damian Lillard scored 44 points and committed no turnovers in the win vs the Kings.

That’s his 5th career 40-point game with 0 turnovers, tied for 3rd-most since individual turnovers were first tracked in 1977-78. pic.twitter.com/qCV5bpXCZB

