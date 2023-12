Dan Peterson ha raggiunto l’amico Stefano Dall’Ara (presidente di Scs Consulting) per raccontare le sue storie e motivare le persone che hanno aderito all’invito di Scs Consulting per insegnare a tutti, manager compresi, a fare squadra. Tra le varie battute, si è anche scherzato sul fatto che lui stato o meno una spia della CIA in Cile:

“Lasciai il Cile pochi giorni prima del golpe di Pinochet. Essendo americano è nata la leggenda che io sia un agente della Cia. Sergio Scariolo è convinto. Me lo ricorda sempre. La Virtus, in quel 1973, era già d’accordo con Rollie Massimino, che alla fine divenne head coach all’Università di Villanova. Fu la mia fortuna. Mi chiamò l’avvocato Porelli, conobbi Bologna e l’Italia che non ho più lasciato“, ha poi raccontato Dan Peterson quando gli hanno chiesto se davvero sia stato una spia della CIA in Sud America, essendo lui dei Peace Corps.

Una serie di incredibili coincidenze? Forse. Noi nel dubbio abbiamo raccontato questa storia nell’articolo qui di seguito e vi invitiamo a leggerla e ad ascoltarla, trattandosi di un video pubblicato sul nostro canale YouTube:

Fonte: Il Resto del Carlino

Leggi anche: Ja Morant e famiglia citati in giudizio per aggressione a un teenager