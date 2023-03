DAN PETERSON SPIA della CIA 🇨🇱: LEGGENDA o REALTÀ?

Dan Peterson è senza dubbio una delle figure più leggendarie che il basket italiano abbia mai potuto conoscere.

The Coach è stato fondamentale per il modo in cui ha rivoluzionato la comunicazione sportiva in Italia, non solo quella cestistica. Oggi tutti quanti parliamo di Josè Mourinho, El Loco Bielsa e Julio Velasco come degli innovatori, ma Dan Peterson era José Mourinho, El Loco Bielsa e Julio Velasco tutti insieme, prima ancora che Mou, El Loco e Velasco pensassero di poter diventare degli allenatori di quel livello.

Le sue battute, la sua dialettica, i suoi continui scontri verbali con Il Vate Valerio Bianchini e con i giornalisti sono ancora oggi nella mente di tutti gli appassionati di basket che l’hanno potuto vivere negli anni Settanta e Ottanta e speriamo di poter trasmettere cos’è stato Dan Peterson – almeno in minima parte – ai giovani amici sportivi e non sportivi che non hanno potuto viverlo in primissima persona, né come coach né come commentatore sportivo, ok? giusto per citare un paio delle sue quote più famose, insieme a “Mamma butta la pastaaaa”.

C’è stato però un Dan prima di Peterson. Dan, quando era ancora negli States, non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe diventato The Coach. Al tempo allenava in NCAA all’Università del Delaware. Mai e poi mai avrebbe pensato che sarebbe diventato una leggenda dell’Olimpia Milano e del basket europeo. Dopo 5 anni al college, decide di trasferirsi in Cile per allenare la nazionale di quel Paese, non proprio la patria del basket, né allora né oggi. Ma The Coach è così. The Coach è diverso da tutti. The Coach è unico.

