Bronny James debutta in NCAA sotto gli occhi di LeBron: com’è andata?

Sono state 24 ore che LeBron James difficilmente dimenticherà: prima a Las Vegas il successo dei suoi Lakers nell’In-Season Tournament NBA, con tanto di premio di MVP, poi l’esordio di suo figlio Bronny al college, con la maglia degli USC Trojans. Il ragazzo classe 2004, al primo anno in NCAA, ha debuttato con qualche mese di ritardo a causa dell’arresto cardiaco che lo aveva colpito in estate. Dopo i controlli del caso, James Jr aveva ricevuto l’ok dei medici per tornare sul parquet.

Come aveva dichiarato già in precedenza, LeBron non poteva mancare a questo giorno storico per suo figlio, proiettato forse alla NBA dopo una sola stagione. Sotto gli occhi di papà e di nonna Gloria, Bronny James ha giocato la partita contro Long Beach, tra l’altro andata all’OT, rimanendo in campo 16′. Non un esordio storico dal punto di vista dell’impatto in campo, ma già questa prima partita del figlio di LeBron ha attirato tantissime presenze al palazzetto. Fuori dall’arena c’era una coda lunghissima per assistere alla prima partita di Bronny.

WHAT A MOMENT AS BRONNY JAMES MAKES HIS COLLEGE HOOPS DEBUT 🙌

pic.twitter.com/On9byTVrzI — Hoops (@HoopMixOnly) December 10, 2023

Bronny ha segnato solo 4 punti, frutto di una tripla e un libero, con 1/3 dal campo, 1/2 dalla lunetta, 3 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e 1 stoppata. I Trojans hanno alla fine perso al supplementare 84-79.