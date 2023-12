Kobe Bryant, Jayson Tatum e l’idea riguardo il ” Piano B”

Jayson Tatum ha raccontato un curioso aneddoto su Kobe Bryant.

La star dei Boston Celtics ha raggiunto Andre Iguodala e Evan Turner nel loro podcast, Point Forward. Fra i vari argomenti toccati da Tatum, c’è stato anche un aneddoto inerente Kobe Bryant. In particolare si parlava di una sua ospitata a un camp per bambini nel quale ha dichiarato che nella vita non bisogna avere piani alternativi al successo nel basket (e più in generale nel proprio ambito).

Da bambino mi trovato a un camp di Kobe. Lui fece un intervento chiedendo ai ragazzini presenti se avessero un piano b, un’alternativa alla pallacanestro nella loro vita. Mi ricordo che dopo disse: “Io un Piano B non ce l’ho mai avuto. Per quale motivo non dovrei dedicare tutto il mio tempo, le mie energie e i miei sforzi all’obiettivo che sto cercando di raggiungere?”. Quella giornata ha influito moltissimo su di me, nemmeno io ho mai avuto un Piano B. La canzone di 50 Cent fa “Get rich or die trying'”, per me era “Get the League or die tryin'”.

“Kobe Bryant spoke at a camp one time… I remember he said, ‘I never had a plan B… Why would I not give all my time, energy, and effort to what I’m trying to accomplish?’ That resonated so much.”

Jayson Tatum shares a Mamba story 🙌

(via @pointforward)pic.twitter.com/7j6L2XYC3U

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 6, 2023