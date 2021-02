D’Angelo Russell si opera e dovrà stare fuori a lungo

I Minnesota Timberwolves, ultimi ad Ovest con un record di 7-20, hanno già ora ben poco da chiedere a questa stagione e le cose non sembrano destinate a migliorare: D’Angelo Russell, che non gioca una partita da poco più di una settimana, dovrà operarsi al ginocchio sinistro e starà fuori 4-6 settimane.

D-Loading è alla sua prima stagione intera a Minnesota e sta mantenendo 19.3 punti e 5.1 assist di media.

ESPN Sources: Minnesota Timberwolves guard D’Angelo Russell will undergo arthroscopic surgery to remove a loose body in his left knee and is expected to miss four-to-six weeks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2021