VIDEO: Jonas Valanciunas spinge Chimezie Metu dopo la schiacciata e gli procura una frattura al polso

Piccolo screzio che però avrà conseguenze importanti su Chimezie Metu durante l’ultima partita tra Memphis e Sacramento. Il lungo dei Kings, 48° chiamata al Draft 2018, si è esibito in una schiacciata tutto sommato normale decidendo però di “infierire” su Jonas Valanciunas, quasi agganciandolo con le gambe mentre era attaccato al ferro.

Il centro lituano dei Grizzlies non l’ha presa affatto bene, ha spinto Metu facendolo cadere e, alla fine, procurandogli una frattura al polso che lo terrà lontanto dal parquet per diverse settimane. Valanciunas era stato ovviamente espulso dopo la spinta.

Valanciunas wasn't having it after Metu dunked on him. pic.twitter.com/ET2b2JSgPr

— SportsCenter (@SportsCenter) February 15, 2021