Danilo Gallinari dice addio all’Italbasket: “Bellissimo percorso, siamo in ottime mani”

Quella di stasera contro la Slovenia è stata, causa sconfitta, l’ultima partita di Danilo Gallinari con la maglia dell’Italia. Il Gallo, 37 anni compiuti il mese scorso, ha dato tutto questa sera, nonostante un minutaggio ridotto ad appena 11′. Alla fine ha chiuso con 10 punti e in alcuni frangenti, anche nel finale, è sembrato davvero l’unico insieme a Niang a voler gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Terminato il match, la FIBA ha reso omaggio alla sua carriera in azzurro premiandolo al centro del campo. Il presidente della FIBA, lo spagnolo Jorge Garbajosa, ha consegnato a Gallinari una teca celebrativa in cui è contenuta la sua mappa di tiro con l’Italbasket. Intervistato poi da Sky Sport, Gallinari ha salutato ufficialmente l’azzurro: “Oggi non abbiamo mai mollato, ma per vincere le partite devi giocare tutti i 40′. Siamo partiti così così, poi l’abbiamo rimessa in piedi ma Doncic ha fatto una prestazione incredibile. Abbiamo commesso tanti errori, riuscendo però a giocare comunque una partita punto-a-punto. Peccato. Il futuro della Nazionale senza di me? Siamo in ottime mani. È bellissimo vedere la crescita di questi ragazzi, sarà sicuramente emozionante seguirli in televisione. Sono ancora emozionato, è stato un bellissimo percorso. Lo consiglio alle nuove generazioni“.

Danilo Gallinari lascia l’Italbasket con all’attivo 51 partite in azzurro, in cui ha segnato 698 punti totali. Purtroppo per lui e per tutti noi, le prestazioni del Gallo non sono mai coincise con la vittoria di un trofeo in Nazionale.

Foto: FIBA