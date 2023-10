Danilo Gallinari, mamma mia che ritorno sul parquet NBA!

Danilo Gallinari si è allenato duramente quest’estate per essere pronto quasi al 100% per la prima in NBA nella stagione 2023-2024 degli Washington Wizards.

Beh, diciamo che ha trasformato sin da subito tutti gli sforzi che ha fatto in punti. Infatti il Gallo ha giocato 17 minuti e 10 secondi al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis contro gli Indiana Pacers e ha messo a referto 16 punti, frutto di un buonissimo 4 su 7 dal campo e 6 su 6 dalla linea della carità.

Il classe 1988 è stato presente anche sotto le plance perché ha preso 3 rimbalzi ed è stato bravo a non commettere palle perse. Purtroppo però questa buonissima prestazione di Danilo Gallinari dopo più di 1 anno di assenza dai parquet NBA non è bastata per evitare la sconfitta alla sua nuova squadra, agli Washington Wizards, mandata al tappetto dagli 8 giocatori in doppia cifra degli Indiana Pacers, tra cui spiccano 24 punti di Bruce Brown e 20 più 11 assist di Tyrese Haliburton.

A livello di vittorie-sconfitte sappiamo che non sarà una stagione semplice per gli Wizards. Però siamo altrettanto certi che il Gallo farà di tutto per portare ai capitolini più vittorie possibili. Stiamo a vedere come andrà e se ci riuscirà!

