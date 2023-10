Asvel preludio dell’addio? L’Italbasket pensa già al dopo Pozzecco

Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore dell’Asvel Villerbaune ma continuerà a guidare part-time anche l’Italbasket.

L’idea di una guida non a tempo pieno per la Nazionale, però, non entusiasma il presidente federale Gianni Petrucci. Lo conferma il ruolo di “coordinatore di tutte le squadre nazionali” che aveva disegnato per Pozzecco, a dimostrazione della volontà di avere una figura che seguisse da vicino anche gli azzurrini e potesse in qualche modo dare continuità con i senior. Anche il primo commento del numero uno della FIP conferma questa tesi: ha dato il via libera al Poz per non tarpargli le ali ma non si può dire che Petrucci sia felice di dividere il suo allenatore con un club.

Pozzecco resterà legato all’Italia fino alle Olimpiadi. Dopodiché la FIP potrebbe anche optare per una scelta diversa, tornando in fretta a un commissario tecnico a tempo pieno, come riporta La Stampa. I nomi in lizza, secondo il quotidiano piemontese, sarebbero Sergio Scariolo (che andrà in scadenza con la Spagna dopo Parigi 2024) e Sasha Djordjevic, vecchio pallino di Petrucci, attualmente alla guida della Cina. Il Poz, dal canto suo, con l’Asvel ha un accordo valido fino a Giugno 2025.