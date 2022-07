Danilo Gallinari sempre più vicino ai Boston Celtics

Saranno i Boston Celtics la squadra favorita per firmare Danilo Gallinari non appena tornerà free agent, dopo il taglio da parte dei San Antonio Spurs. Come riportato da Adrian Wojnarowski i biancoverdi, freschi finalisti, sono la destinazione preferita dell’azzurro che interessa anche a Miami e Chicago.

Gallinari arriva da una stagione da 11.7 punti e 4.7 rimbalzi di media ad Atlanta. La sua preferenza sarebbe quella di firmare un pluriennale, motivo per il quale avrebbe rifiutato un annuale da parte di Minnesota. I Celtics possono offrirgli la Mid-Level Exception da circa 6.5 milioni di dollari.

Once the San Antonio Spurs finalize the expected release on forward Danilo Gallinari, his preference is to join the Boston Celtics upon clearing waivers, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022