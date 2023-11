Che partita tra ASVEL e Bayern! Vincono i bavaresi dopo 2OT e Pozzecco fa polemica con gli arbitri

La sfida tra ASVEL Villeurbanne e Bayern Monaco è stata veramente bella, sicuramente è stata la più bella gara della regolar season di EuroLega finora ma comunque Gianmarco Pozzecco ha avuto da ridire alla fine.

I padroni di casa francesi hanno perso di 1 punto nella sua nuovissima LDLC Arena dopo 2 tempi supplementari e il tecnico italiano a fine gara è corso dietro ai fischietti per chiedere spiegazioni su alcune scelte arbitrali.

Gianmarco Pozzecco wasn't going to let referees go without hearing it from him 👀 pic.twitter.com/xjj5b2gstA

— BasketNews (@BasketNews_com) November 23, 2023