Danilo Gallinari, tra richieste economiche e rumors

Tra poche ore Danilo Gallinari potrebbe tornare free agent. Dopo la trade di ieri sera che lo ha portato ai San Antonio Spurs, l’azzurro sarà probabilmente tagliato dai texani così da liberare 16 milioni di dollari dal salary cap e permettere a lui di giocare in una squadra più competitiva.

Il Gallo arriva da due stagioni ad Atlanta, dove aveva firmato nell’estate 2020 un triennale da 60 milioni di dollari complessivi. Ora, a quasi 34 anni, non può ambire più a quelle cifre, ma avrà su di sé gli occhi di diverse contender. Secondo Davide Chinellato, Gallinari cercherebbe un contratto pluriennale intorno alla Mid Level Exception. Tra le squadre interessate ci sarebbero Miami Heat e Boston Celtics: i primi hanno una Non-Taxpayer Exception da oltre 10 milioni di dollari, ma non sembrano intenzionati a usarla.

Gallinari is seeking a multi year deal in the range of the midlevel exception, per sources.

Length of deal and role will be considered over money

Boston can offer the taxpayer exception starting at $6,5M, Miami has the non-taxpayer exception at $10.5M but is reluctant to use it

— Davide Chinellato (@dchinellato) June 30, 2022