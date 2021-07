Gabriele Procida si ritira dal Draft NBA 2021

Inizialmente considerato una potenziale scelta verso la fine del secondo turno al Draft NBA del prossimo 29 luglio, Gabriele Procida nelle ultime settimane era sceso di graduatoria. L’azzurro della Pallacanestro Cantù, che ancora non sa dove giocherà l’anno prossimo, ha deciso di ritirarsi dal Draft, rimandando forse la propria candidatura al prossimo anno, lo riporta ESPN.

19-year old Italian wing Gabriele Procida, a projected second round pick, will withdraw from the 2021 NBA Draft, a source told ESPN.

