Una SOLIDISSIMA Virtus Bologna batte agevolmente Valencia

Virtus Segafredo Bologna – Valencia Basket 87-74

(18-20; 26-12; 21-25; 22-17)

Una bellissima Virtus Bologna è tornata alla vittoria in EuroLega contro Valencia dopo il KO inaspettato in casa contro il Monaco prima della pausa lunga che ha anche portato l’ancora più inaspettata sconfitta in Coppa Italia contro Reggio Emilia. L’unica nota negativa di questa bella serata alla Virtus Segafredo Arena è stato l’infortunio di Toko Shengelia nel corso del primo quarto. Non sappiamo l’entità ma di sicuro sappiamo che non è più rientrato.

La gara è stata più combattuta di quanto possa raccontare lo score finale perché gli spagnoli, anche sotto di 10-12 punti, hanno sempre cercato di lottare per restare aggrappati alla partita, con le unghie e con i denti. E in più gli italiani non avevano cominciato al meglio perché erano sotto di 2 alla prima pausa obbligatoria. Il secondo periodo è stato il momento in cui la contesa è stata incanalata perché le VuNere hanno piazzato un break di 26 a 12 e hanno chiuso sopra di 12 all’intervallo lungo.

Al ritorno dagli spogliatoi i valenciani hanno provato in tutti i modi possibili e immaginabili a restare a galla grazie alle giocate di Brandon Davies e Chris Jones. Ma la solidità mentale della Virtus di questa sera è stata spaventosa, soprattutto perché hanno subito reagito al problema fisico di Shengelia, senza abbattersi. Alla fine la Virtus Bologna ha sconfitto Valencia con il risultato finale di 87 a 74, ribaltando la differenza canestri rispetto al mach d’andata.

Virtus Bologna: Cordinier 12, Lundberg 11, Belinelli 16, Pajola 9, Dobric NE, Shengelia 0, Hackett 5, Mickey 14, Polonara 5, Zizic 4, Dunston 8, Abass 3. All. Luca Banchi.

Valencia: Harper 5, Puerto 0, Reuvers 7, Pradilla 8, Anderson 4, Jones 20, Inglis 1, Jovic 5, Robertson 0, Davies 9, Ojaleye 9, Pangos 6. All. Alex Mumbru.

QUI trovi le stats complete del match.

Immagine in evidenza: ufficio stampa Virtus Bologna