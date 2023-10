Datome è passato dal BSMT e ha raccontato della cena con Lisa Ann

Gigi Datome è passato dal BSMT di Gianluca Gazzoli e ha raccontato di essere stato a cena con Lisa Ann durante la sua avventura in NBA, in particolar modo si trovava a New York quella sera.

“Ero a New York con un mio amico e mi chiede di andare a mangiare una pizza a cena con lui. Mi disse che avrebbe invitato anche una persona di cui avevamo parlato nei giorni precedenti ma non avevo idea di che potesse essere e lui voleva farmi una sorpresa. Mi presento al ristorante, mi siedo, parliamo e a un certo punto gli chiedo dov’è questa persona. Lui mi tranquillizza e mi dice che arriverà. Beh, era Lisa Ann. Ero imbarazzatissimo per ovvi motivi. Questa è stata la prima volta dove forse mi sono proprio emozionato, avevo il batticuore. Non ero proprio pronto, mi ha spiazzato!”.

Diciamo che è il sogno di tanti andare a cena con Lisa Ann e fortunato Gigione Datome che l’ha realizzato.

