Daulton Hommes sbarca in NBA: firma un two way contract con i Pelicans

Dopo una stagione con la maglia della Vanoli Cremona, Daulton Hommes è pronto al grande salto: firmato un two way contract con i New Orleans Pelicans.

Nella sua esperienza a Cremona, il lungo classe 1996, ha fatto registrare 16.4 punti di media a partita uniti a 4.6 rimbalzi in poco più di 30 minuti d’impiego. Hommes giocherà la Summer League con i Pelicans.

Forward Daulton Hommes — the 2019 Division II player of the year — has agreed to a two-way deal with New Orleans, his agent James Dunleavy of @excelbasketball tells ESPN. He’s playing for Pels summer league team after a season in Italy.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2021