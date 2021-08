L’assist di Goran Dragic a Cuban e ai Mavs: “Toronto? Ho ambizioni più alte”.

Luka Dončić e Goran Dragič sotto l’occhio vigile di coach Kokoskov. Sembra tornare il 2017 e il magico settembre sloveno di Eurobasket, ma in realtà potrebbe essere parte del futuro dei Dallas Mavericks nella prossima stagione. E a confermare queste ipotesi non sono solo gli insider, arrivati a carpire i desideri della guardia ex Miami Heat ora ai Raptors; a confermarlo è proprio il 35enne sloveno, intervistato riguardo il suo futuro canadese dopo la sign and trade di Lowry a Miami (per sapere di più cliccate qui).

Dragič on his future: “Toronto is not my preffered destination. I have higher ambitions. We’ll see.” @townbrad pic.twitter.com/U3WCSL1Oug — Zoran Savin (@Zooox) August 9, 2021

Per Dragič le ambizioni sono alte e non sono certamente i Toronto Raptors, campioni NBA nel 2019, la destinazione preferita. Dichiarazione che ha fatto infuriare i tifosi sui social, già pronti a dare il ben servito al neo arrivato. Sembra esserci aria di trasferimenti a casa di Goran: dopo il trasloco Miami-Toronto, potrebbero arrivare anche quello Toronto-Dallas, con il Texas pronto ad ospitare un exclave slovena per le prossime stagioni.