David Cournooh guida la Vanoli Cremona alla vittoria contro la Fortitudo

VANOLI CREMONA 94-78 FORTITUDO BOLOGNA

(24-11, 16-23, 27-24, 27-20)

A volte le statistiche, per quanto buone, non spiegano tutto di una prestazione e questo spesso è il caso di David Cournooh: 18 punti con 8/12 dal campo, 5 rimbalzi e 4 assist sono niente in confronto a tutto ciò che fa sui due lati del campo. Nei pochi momenti di difficoltà di Cremona lui o era in panchina o piazzava la giocata decisiva per riprendere l’inerzia della partita. Così la Vanoli vince con un’ottima prova offensiva (senza Malcolm Miller, assente per assistere alla nascita della figlia) contro la Fortitudo, ancora in pieno rodaggio dopo le dimissioni di coach Repesa e il ritorno di coach Martino.

Cremona comincia la partita con notevole intensità difensiva forzando tre palle perse consecutive nelle prime tre azioni ma non riesce a concretizzare troppo in attacco, permettendo alla Fortitudo di rientrare subito in parità. Ma a metà quarto le percentuali della Vanoli salgono, anche grazie a tanti canestri facili in transizione primaria, e con un parziale di 15-2 prova la prima fuga (24-11 al 10′). Un gioco da 4 punti di Poeta sembra lanciare definitivamente i padroni di casa ma piano piano Bologna rosicchia qualche punto con due triple di Procida, protagonista di un bel duello tra giovani talenti con Spagnolo. Il debutto di McNeace per Cremona è positivo (8 punti e 7 rimbalzi nel primo tempo) però l’ex Malachi Richardson, libero dalla marcatura di Cournooh in panchina per i falli, segna 7 punti consecutivi riportando i suoi definitivamente in partita e il secondo quarto si chiude con la Vanoli avanti di sole 6 lunghezze dopo esserlo stata anche di 15 (40-34 al 20′).

Cremona ritorna immediatamente in doppia cifra di vantaggio grazie a tante giocate di energia di Sanogo, poi costretto alla panchina per il quarto fallo personale. La Fortitudo piazza un parziale di 7-0 ritornando a solo due possessi di vantaggio prima dello show offensivo di Cournooh che torna a dare linfa offensiva ai suoi. Bologna va tantissimo e in lunetta ma le squadre rispondono a colpo per il resto del quarto che si chiude con Cremona avanti di 9 (67-58). Come per i precedenti tre, anche nel quarto parziale la Vanoli comincia meglio degli avversari e tenta di chiudere la pratica con un fulmineo 10-0 chiuso dalla clamorosa schiacciata di Cournooh, determinante su due lati del campo. I tentativi successivi di Benzing, Ashley e Aradori non bastano, nel finale entra in partita anche Harris dopo qualche errore e forzatura di troppo e Cremona conquista la prima vittoria in campionato ai danni della Fortitudo ancora in cerca di identità dopo il ritorno in panchina di coach Antimo Martino.

Cremona: Agbamu NE, Harris 13, Sanogo 9, McNeace 10, Gallo NE, Pecchia 11, Poeta 6, Spagnolo 9, Vecchiola NE, Tinkle 12, Cournooh 18, Radic 6.

Bologna: Ashley 13, Gudmundsson, Aradori 13, Mancinelli 4, Procida 10, Benzing 12, Manna NE, Richardson 13, Baldasso 7, Totè 6.